Fatih Terim corona’yı da yendi

Şikayetleri azalan Fatih Terim, hastaneden taburcu edildi. Evde karantina uygulayacak olan başarılı hoca, “Herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Beklenen müjdeli haber geldi. Koronavirüs teşhisi ile tedavi gören Fatih Terim tetkikler sonucu, tedavisini gerçekleştiren komisyon kararı ile taburcu edildi. Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "Her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur" denildi. Evde karantina uygulayacak olan Terim, İnstagram hesabından açıklama yaptı ve bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağını, karantina sonrası ailesine daha fazla zaman ayıracağını söyledi. Deneyimli hoca, "Ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum" dedi ve 'evde kalın' çağrısı da yaptı.



9 DA KAPANIR COVID-19'DA

Fatih Terim'in hastaneden taburcu olması Galatasaray'da bayram havası estirdi. Tecrübeli hocanın eve gönderildiği haberi ile rahat bir nefes alan sarı-kırmızılılar, dün 'İmparatorFatihTerim' etiketi altında durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



SERKAN KORKMAZ NEREDE KALMIŞTIK! - MİNİ YORUM

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en önemli kozu Fatih Terim kuşkusuz. Dün koronavirüsü büyük oranda yenip taburcu olan Fatih Hoca -meşhur- "nerede kalmıştık" mottosuyla kaldığı yerden devam edecektir. Sarı-kırmızılı futbolcuların da bu süreci nasıl geçirdiği çok önemli... Futbolcularını psikolojik ve fiziksel olarak kalan maçlara hazırlayabilen dünya takımları kendi liglerinde fark yaratacak. Futbolcular iyi paralar kazanan, genç ve sosyal insanlar. Özel hayatlarının rutinleri, detayları kadar, mesleklerini icra etmeyi de özlüyor olmalılar. Kulüp yönetimleri ve teknik heyetler bu motivasyonu sağlamak zorunda...

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI:

* Kral geri döndü.

* 9 da kapanır Covid-19'da...

* Şahane haber

* Zaferler senin ruhunda var.

* Efsane geri döndü.

* Kaybettiği savaş yok.



ŞİKAYETİ KALMADI

Terim'in durumu hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Ferah Ece, deneyimli teknik adamın şu an için hiçbir şikayetinin olmadığını söyledi. Ece, "Halen pozitif olması nedeniyle karantina altında tutacağız hocayı ve takip edeceğiz. En ufak bir şikayeti olduğunda tekrar hastaneye gelecek" ifadesini kullandı.



BUSE TERİM: GÜNEŞ AÇTI

Buse Terim Bahçekapılı, Fatih Terim'in taburcu olması üzerine bu sıkıntılı süreçte iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Buse, "Şükürler olsun babam taburcu oldu. En son postumda 'sen iyileştiğinde güneş açacak' yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı" şeklinde bir paylaşım yaptı.



ÜNER'DEN AL HABERİ!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından Pazar akşamı "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" paylaşımı yaptı. Bu açıklama yalanlanmasına karşın Albayrak değil ama Terim ve Günay'ın 'hastaneden ayrıldığı' haberleri geldi.



YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Galatasaray, sadece resmi açıklamalara itibar gösterilmesini istedi. Duyuruda, "Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

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