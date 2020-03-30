Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel'den Empoli itirafı! "Arabam bozulunca..."
Galatasaray'ın 1996-2000 kadrosundaki efsane isimlerden biri olan Claudio Taffarel İtalyan basınına samimi bir itirafta bulundu. Galatasaray kariyerinden sonra Parma formasını da terleten ardından Empoli ile anlaşan Taffarel'den Empoli itirafı geldi. Claudio Taffarel, arabasının bozulmasının ardından kariyerinin bittiğini anladığını söyledi.
Galatasaray'ın 1996-2000 kadrosunda yer alan efsane kalecisi Claudio Taffarel, İtalya basınına samimi açıklamalarda bulundu. Claudio Taffarel, 2003 yazında Empoli'ye transfer olmadan hemen önce başından geçen bir olayın kendisini çok etkilediğini ve kariyerini bitirme kararı almasını sağladığını söyledi. Taffarel, 2003 yazında Empoli'ye transferinin hemen öncesinde arabasının arıza yapmasının ardından kariyerinin bittiğini itiraf etti.
İŞTE TAFFAREL'İN İTİRAFI
Claudio Taffarel, "2003 yılında sezon biter bitmez Parma'dan ayrıldım. Empoli ile anlaşmıştım. O günlerde bir araba almak istiyordum ve bunu gerçekleştirdim. Eşim ve çocuklarımla birlikte İtalya'da tur atarken araba birden arızalandı. O an düşnüdüm ve 'Artık buraya kadar' dedim. O gün kariyerimin bittiğini anlamıştım. Empoli ile yeniden görüşerek futbola veda etmek istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.
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