31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Ajax Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti

G.Saray'a Babel şoku! Sözleşmesi feshedildi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Son dakika haberine göre, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, ara transfer döneminde 'dan kiraladığı Hollandalı futbolcu 'in sözleşmesini feshetti. Corona virüsü sonrası liglerin ertelenmesinin ardından bu kararı aldığı öğrenilen Hollanda temsilcisinin Abdelhak Nouri, Bruno Varela ve Klass-Jan Huntelaar ile de yollarını ayırdığı öğrenildi.

'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde Ajax'a gönderdiği ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hollanda ekibi 1.5 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshetti.

KOMADAN UYANMIŞTI, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Corona virüsü sonrası liglerin ertelenmesi sonrası ortaya çıkan durumun, Ajax'ı sözleşme konusunda radikal kararlar almaya ittiği ifade edildi. Hollanda temsilcisinin 2 yıl 9 ay önce oynadığı bir hazırlık maçında kalbi duran ve geçtiğimiz günlerde komadan çıkan Abdelhak Nouri'nin 1 Temmuz'da sona erecek sözleşmesi için ailesine mektup göndererek Nouri'nin sözleşmesinin feshedildiği iletildi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre, aynı mektubun Ryan Babel, Bruno Varela ve Klass-Jan Huntelaar'a da gönderildiği öğrenildi.

Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve corona virüsü salgını nedeniyle karantinada bulunan Babel'in sarı-kırmızılı takıma döneceği vurgulandı.

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