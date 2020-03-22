22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Ödemeler nisanda

Ödemeler nisanda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Galatasaray'da liglerin ertelenmesiyle durumuna geçildi. Özellikle mali anlamda tüm dünyadaki büyük şirketlerde olduğu gibi sarı-kırmızılıları da zor günlerin beklediği ortamda yönetim, futbolculara ödemelerin 1 ay erteleneceğini bildirdi.

Galatasaray'da liglerin ertelenmesiyle durumuna geçildi. Özellikle mali anlamda tüm dünyadaki büyük şirketlerde olduğu gibi sarı-kırmızılıları da zor günlerin beklediği ortamda yönetim, futbolculara ödemelerin 1 ay erteleneceğini bildirdi.
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