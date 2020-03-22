22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Jokeri Donk

Jokeri Donk
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Bu sezon Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle Marcao'nun yanında Ryan Donk'u kullanmak zorunda kalan gelecek sezon için defansa gelecek vat eden bir alternatif koymak istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmet Çalık'ın ise gönderilmesi gündemde...

Bu sezon Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle Marcao'nun yanında Ryan Donk'u kullanmak zorunda kalan gelecek sezon için defansa gelecek vat eden bir alternatif koymak istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmet Çalık'ın ise gönderilmesi gündemde...
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