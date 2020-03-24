Galatasaray'da 3. corona virüsü alarmı!

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, corona virüsü testleri pozitif çıkan ve tedavileri süren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tecrübeli futbolcu, hocası için Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Bunu da geride bırakacağız, biliyorum. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı." ifadelerini kullandı.