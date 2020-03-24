Galatasaray'da 3. corona virüsü alarmı!
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından bir corona virüsü paniği daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetici Mahmut Recevik, sosyal medyadan hesabından ilaç tedavisine devam ettiğini ve kendisini karantinaya aldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama bulundu. İşte o açıklama:
''Sevgili Dostlar, Evimde karantinadayım,ilaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''
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