23 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan son dakika Abdurrahim Albayrak ve corona virüsü açıklaması!

G.Saray'dan son dakika Albayrak ve corona virüsü açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Kulübü, ikinci başkan 'ın testinin pozitif çıktığını resmi hesabından duyurdu. Son dakika corona virüsü haberleri...

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İkinci Başkanımız Sn. 'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.

Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü açıklaması! "Çok şükür iyiyim"
Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

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