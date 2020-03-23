23 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Yusuf Günay sürprizi

Galatasaray'da Yusuf Günay sürprizi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Türkıye'de koronavirüsü tespit edilenlerin sayısı 947'ye çıkarken tehlike kapsamında alınan tedbirler de çoğaltıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırdı. 65 yaş yasağından sonra 71 yaşındaki Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in görevlerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a devredeceği iddia edildi. Günay acil bir durum olduğunda Cengiz'in temsil yetkisini yerine getirecek. Yönetimdeki Abdurrahim Yusuf Günay Albayrak da 65 yaşında...

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