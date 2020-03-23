Drogba ve Sneijder'den corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'e destek mesajı

Sosyal medya hesabından yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıklayan Fatih Terim'e spor dünyasından geçmiş olsun mesajları yağmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın eski öğrencileri Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile deneyimli kaleci Fernando Muslera, Terim'e iyi dileklerde bulundular.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adamı Fatih Terim'in de corona virüsü testleri pozitif çıktı. Terim, üzücü haberi Twitter hesabından paylaştı.

Terim'in, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." şeklindeki açıklaması sonrası onlarca geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

"DUALARIMIZ SENİNLE"

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Drogba, sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaştığı mesajında, "Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bir dönem top koşturan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan Wesley Sneijder, corona virüsü testleri pozitif çıkan Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sneijder, sosyal medya hesabından Terim ve Albayrak ile olan fotoğraflarını paylaşırken, "İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle" ifadelerini ekledi.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı. Urguaylı eldiven, sosyal medya hesabından "Birçok savaş kazandın. Bu herkese neden hep kazandığını göstermek için bir neden daha. Güçlü ol hocam hepimiz seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken, Terim ile sevinç yaşadığı fotoğrafını paylaştı.

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