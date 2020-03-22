22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Kilo alabilirler!

Kilo alabilirler!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2020

Ligin süresiz ertelenmesi ve futbolcuların sahada idmanı yapmaması başka bir tehlikeyi de ortaya çıkardı.

Ligin süresiz ertelenmesi ve futbolcuların sahada idmanı yapmaması başka bir tehlikeyi de ortaya çıkardı. Salonda fazla zaman geçirmemeleri halinde bu kez de futbolcuların futbola uygun olmayan kasları fazla çalışıp, yeteneklerinin sınırlanmasına yol açacak. Ayrıca bu durum kilo almalarına neden olabilecek. Bu nedenle verdiği programın harfiyen uygulanmasını istedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Galatasaray'dan flaş transfer kararı!
Emre Akbaba'nın evdeki idmanını izleyin! Emre Akbaba'nın evdeki idmanını izleyin!
Galatasaray'dan savunmaya 19'luk muhafız Galatasaray'dan savunmaya 19'luk muhafız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör