Galatasaray'da dev plan! 30 milyon Euro...

Sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmak isteyen Galatasaray'da yönetim, planlarını bu amaç üzerinden kurgulamaya başladı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Marcao, Feghouli ve Belhanda'yı satış listesine koyacak olan sarı-kırmızılılar, bu 3 oyuncudan yaklaşık 30 milyon Euro'luk transfer geliri bekliyor.

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği etkili performansla yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlandı. Milliyet'in haberine göre, üç oyuncusunu satarak hem transfer bütçesi yaratmayı hedefleyen Aslan, sezonun sona ermesiyle birlikte Marcao, Feghouli ve Belhanda'yı satış listesine koyacak. Yönetimin bu 3 oyuncunun satışından 30 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.

MARCAO EN AZ 15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılarda özelikle Marcao için bu yaz iyi teklifler gelmesi bekleniyor. Geçen yaz Atalanta'dan 10 milyon Euro'luk transfer teklifi alan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Avrupa'nın üst düzey liglerindeki birçok takımın takip ettiği biliniyor. Galatasaraylı yetkililer, Marcao'nun 15 milyon Euro'dan az bir rakama satılmayacağına inanıyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon Euro'ya Chaves'ten kadrosuna katmıştı. Marcao'nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

BELHANDA VE FEGHOULI YİNE LİSTEDE

Cimbom'da Feghouli ve Belhanda da yine bu yaz döneminde satış listesine girecek. Her iki oyuncudan toplam 10-15 milyon Euro bonservis beklendiği bildirildi. Galatasaray iki oyuncunun toplam 8-9 milyon Euro'ya varan yıllık ücretinden de kurtulacak. Sarı-kırmızılı kulüp bu satışlardan gelecek parayla yaz döneminde yepyeni bir takım kuracak ve kadrosunu mümkün olduğunca gençleştirecek.

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