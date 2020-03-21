21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Telles piyangosu

Telles piyangosu
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Aslan, kariyerini Porto'da sürdüren 'in transferini gözlüyor. 27 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor. Mavilerin bu transferi gerçekleştirmesi halinde kardan yüzde 10'luk pay Cimbom'un kasasına girecek.

Aslan, kariyerini Porto'da sürdüren 'in transferini gözlüyor. 27 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor. Mavilerin bu transferi gerçekleştirmesi halinde kardan yüzde 10'luk pay Cimbom'un kasasına girecek.

Galatasaray'dan Shaqiri bombası!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı... Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı...
Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması
Yıldız isim açıkladı! Sezon sonu gidebilirim Yıldız isim açıkladı! "Sezon sonu gidebilirim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör