21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması

Sevdiklerimize bir süre küsebiliriz
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet  ve Galatasaray'ın milli oyuncusu , dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da hijyenin önemine değinirken yetkili makamların uyarılarına uyulması gerekildiğine dikkati çekti.

ŞENER ÖZBAYRAKLI: BİR ÖMÜR SEVDİKLERİMİZLE GÖRÜŞEBİLMEMİZ İÇİN BİR SÜRE KÜSEBİLİRİZ

Galatasaraylı futbolcu , sevdiklerimizi korumak için onlarla görüşemeye ara verelim mesajı verirken, "Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları düşünmemiz gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerektiğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı, bunlara özen gösterelim. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz" dedi.

Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı...

UMUT NAYİR: YETKİLİLERİN VE MAKAMLARIN DİREKTİFLERİNE UYALIM

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet , koronovirüs için yetkili makamların belirlediği kurallara uymanın önemini dile getirirerek, "Dünya çapındaki bir salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Yakın zamanda ülkemizde de artış göstermeye başladı. Liglerin ertelenmesiyle bir sporcularda sosyal izolasyona girdik ve mümkün olduğunda dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Bireysel ve çevremizde insanlarında hijyenine dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilinçli olalım. Özellikle devlet yetkililerinin ve makamlarının paylaştığı direktiflere uyalım ki bu salgın büyümesin, üstesinden birlikte gelelim. Buna yürekten inanıyorum. Kendinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Dışarıya çıkmayın. Sağlıkla kalın" diye konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı... Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı...
Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması
Yıldız isim açıkladı! Sezon sonu gidebilirim Yıldız isim açıkladı! "Sezon sonu gidebilirim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör