21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Adem ve Ömer fırsatı yakaladı

Adem ve Ömer fırsatı yakaladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Cimbom'da elinden ameliyat olan Ömer Bayram ve sakatlığı bulunan önemli bir fırsatı yakaladı. Koronavirüs sebebiyle futbola verilen rada iki futbolcunun da tamamen iyileşmesi bekleniyor. İki futbolcu da koronavirüs sonrası Süper Lig yeniden start alınca kadrodaki yerlerini alabilecekler.

Cimbom'da elinden ameliyat olan Ömer Bayram ve sakatlığı bulunan önemli bir fırsatı yakaladı. Koronavirüs sebebiyle futbola verilen rada iki futbolcunun da tamamen iyileşmesi bekleniyor. İki futbolcu da koronavirüs sonrası Süper Lig yeniden start alınca kadrodaki yerlerini alabilecekler.
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