21 Mart 2020, Cumartesi
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Adem ve Ömer fırsatı yakaladı
Cimbom'da elinden ameliyat olan Ömer Bayram ve sakatlığı bulunan Adem Büyük önemli bir fırsatı yakaladı. Koronavirüs sebebiyle futbola verilen rada iki futbolcunun da tamamen iyileşmesi bekleniyor. İki futbolcu da koronavirüs sonrası Süper Lig yeniden start alınca kadrodaki yerlerini alabilecekler.
Cimbom'da elinden ameliyat olan Ömer Bayram ve sakatlığı bulunan Adem Büyük önemli bir fırsatı yakaladı. Koronavirüs sebebiyle futbola verilen rada iki futbolcunun da tamamen iyileşmesi bekleniyor. İki futbolcu da koronavirüs sonrası Süper Lig yeniden start alınca kadrodaki yerlerini alabilecekler.
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