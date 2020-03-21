Galatasaraylı futbolculardan takdir edilen hareket!

Galatasaraylı futbolcular, Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından ortaya çıkan kriz nedeniyle kulübün maaşları geç ödemesine anlayış gösterecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın üç kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk'un bir maçlık primlerini personele dağıtacağı öğrenildi. Bu isimlere diğer futbolcuların da katılması bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de de spor karşılaşmalarının askıya alınmasına neden olmuştu. Liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Galatasaraylı futbolculardan örnek bir davranış geldi. İtalya İspanya ve Almanya gibi ülkelerde bulunan oyuncuların kulübe ve çalışanlara yaptığı desteğin bir benzerini Cimbom'da da görüldü.

MAAŞLARIN GEÇ ÖDENMESİ ANLAYIŞLA KARŞILANACAK

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, kulüplerinin liglerin ertelenmesiyle beraber ekonomik yönden olumsuz etkileneceğini düşünerek aylık maaşlarının 1 ay geç ödenmesine ses çıkarmama kararı aldı. Galatasaraylı oyuncular, kulübün mali yönden sıkıntılı bir süreç yaşayacağını düşünerek, kesinlikle paralarının zamanında ödenmesi için talepte bulunmayacakları yetkililerle paylaştı.

1 MAÇLIK PRİM TESİS PERSONELİNE DAĞITILACAK

Ayrıca Galatasaray'ın üç kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, kendi aralarında konuşarak, bir maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı. Buna diğer futbolcuların de destek vermesi bekleniyor.

Böylece sarı-kırmızılı takım, koronavirüs nedeniyle kenetlenerek hem kulüplerine karşı yüksek aidiyet duygusuyla hareket edecek hem de büyük zorluklar içinde görevlerinin başında olan tesis personelinin yüzünü güldürecek. Oyuncuların zor dönemde kenetlenmesi karşısında teknik kadronun da çok etkilendiği öğrenildi.

DİĞER