21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı futbolculardan takdir edilen hareket!

G.Saraylı futbolculardan Terim'i etkileyen hareket!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Galatasaraylı futbolcular, 'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından ortaya çıkan kriz nedeniyle kulübün maaşları geç ödemesine anlayış gösterecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın üç kaptanı , ve 'un bir maçlık primlerini personele dağıtacağı öğrenildi. Bu isimlere diğer futbolcuların da katılması bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyen koronavirüs salgını 'de de spor karşılaşmalarının askıya alınmasına neden olmuştu. Liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Galatasaraylı futbolculardan örnek bir davranış geldi. İtalya İspanya ve gibi ülkelerde bulunan oyuncuların kulübe ve çalışanlara yaptığı desteğin bir benzerini Cimbom'da da görüldü.

MAAŞLARIN GEÇ ÖDENMESİ ANLAYIŞLA KARŞILANACAK

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, kulüplerinin liglerin ertelenmesiyle beraber ekonomik yönden olumsuz etkileneceğini düşünerek aylık maaşlarının 1 ay geç ödenmesine ses çıkarmama kararı aldı. Galatasaraylı oyuncular, kulübün mali yönden sıkıntılı bir süreç yaşayacağını düşünerek, kesinlikle paralarının zamanında ödenmesi için talepte bulunmayacakları yetkililerle paylaştı.

1 MAÇLIK PRİM TESİS PERSONELİNE DAĞITILACAK

Ayrıca 'ın üç kaptanı , ve , kendi aralarında konuşarak, bir maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı. Buna diğer futbolcuların de destek vermesi bekleniyor.

Böylece sarı-kırmızılı takım, koronavirüs nedeniyle kenetlenerek hem kulüplerine karşı yüksek aidiyet duygusuyla hareket edecek hem de büyük zorluklar içinde görevlerinin başında olan tesis personelinin yüzünü güldürecek. Oyuncuların zor dönemde kenetlenmesi karşısında teknik kadronun da çok etkilendiği öğrenildi.

Yıldız isim açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Sevdiklerimize bir süre küsebiliriz "Sevdiklerimize bir süre küsebiliriz"
Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı... Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı...
Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör