19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan erteleme ile ilgili açıklama

Galatasaray'dan erteleme ile ilgili açıklama
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Liglerin ertelenmesinin ardından Kulübü bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde federasyon başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu.

Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için , ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz.

Bundan sonra yapılması gereken tek şey devletimizin, , yetkili bilim insanlarının yönerge ve talimatlarına, her aşamada titizlikle uymaktır.

Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır. Panik yapmadan tüm önlemlere uymaya devam etmemiz gerektiğini ısrarla hatırlatırız."

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