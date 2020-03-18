Milli takıma gitmeyecekler
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Haziran 2020’de düzenlenmesi planlanan Copa America’nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve Kolombiya’da oynanacak turnuvanın ertelenmesiyle Galatasaray’dan Muslera, Saracchi ve Falcao, Beşiktaş’tan Enzo Roco turnuva için ülkelerine gitmek zorunda kalmayacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Haziran 2020'de düzenlenmesi planlanan Copa America'nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve Kolombiya'da oynanacak turnuvanın ertelenmesiyle Galatasaray'dan Muslera, Saracchi ve Falcao, Beşiktaş'tan Enzo Roco turnuva için ülkelerine gitmek zorunda kalmayacak. Copa America 2021 yazında yapılacak.
İDMAN BUGÜN
Galatasaraylı oyuncular, liglerin ertelenmesiyle ilgili bir karar çıkmaması halinde bugün bir araya gelecek ve Çaykur Rize ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak. En başından bu yana liglerin ertelenmesini isteyen sarı-kırmızılılar, erteleme kararı gelirse izne çıkacak.
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