18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Yüzde 200 daha iyi

Yüzde 200 daha iyi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Galatasaray’ın efsane isimlerinden , ligde büyük bir şampiyonluk mücadelesini yaşandığını ve bu yarıştan sarı-kırmızılı takımın başarıyla ayrılacağını söyledi.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden , ligde büyük bir şampiyonluk mücadelesini yaşandığını ve bu yarıştan sarı-kırmızılı takımın başarıyla ayrılacağını söyledi. Galatasaray'ın ikinci yarıya damga vuran bir futbol ortaya koyduğunu belirten Prekazi, "Galatasaray ilk devre çok sıkıntılıydı, ancak ikinci devre yüzde 100 değil, yüzde 200 daha iyi oynuyor. Şu an en iyi oynayan takım ve şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray. Lig sonunda 'in bir kez daha kupaya uzanacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
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