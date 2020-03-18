18 Mart 2020, Çarşamba
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Yüzde 200 daha iyi
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Galatasaray’ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, ligde büyük bir şampiyonluk mücadelesini yaşandığını ve bu yarıştan sarı-kırmızılı takımın başarıyla ayrılacağını söyledi.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, ligde büyük bir şampiyonluk mücadelesini yaşandığını ve bu yarıştan sarı-kırmızılı takımın başarıyla ayrılacağını söyledi. Galatasaray'ın ikinci yarıya damga vuran bir futbol ortaya koyduğunu belirten Prekazi, "Galatasaray ilk devre çok sıkıntılıydı, ancak ikinci devre yüzde 100 değil, yüzde 200 daha iyi oynuyor. Şu an en iyi oynayan takım ve şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray. Lig sonunda Fatih Terim'in bir kez daha kupaya uzanacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
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