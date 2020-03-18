18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Eleştiriler gerçek mi?

Eleştiriler gerçek mi?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2020

A.Gücü’nden sonra G.Saray derbisinde de hayal kırıklığı yaratan için Beşiktaş’a ilk transfer olduğu dönemde söylenen “İki maç oynar, tüm sezon yatar” sözleri akla geldi.

A.Gücü'nden sonra G.Saray derbisinde de hayal kırıklığı yaratan için Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönemde söylenen "İki maç oynar, tüm sezon yatar" sözleri akla geldi. Forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol attıktan sonra duran Ganalı'nın sözleşmesinin uzaması için kalan 8 haftanın 5'inde en az 45 dakika oynaması gerek.

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