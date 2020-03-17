Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat edildi

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sağ elinden sakatlanan Ömer Bayram ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi. başarı

Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ömer Bayram'ın tedavisinin sağlık heyeti tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

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