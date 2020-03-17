17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat edildi

G.Saray'a kötü haber! Yıldız oyuncu ameliyat edildi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

'ın ile oynadığı derbide sağ elinden sakatlanan ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan 'ın Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi. başarı

Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ömer Bayram'ın tedavisinin sağlık heyeti tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

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