15 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Derbi hakemi Bitigen'in karnesiGalatasaray, Bitigen ile kaybetmiyor

Galatasaray Bitigen ile kaybetmiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. İşte Bitige'nin yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.

Bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran , 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan , ilk kez derbi yönetecek. hakemi, bugüne kadar 6 kez maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:

Galatasaray-Antalyaspor 5-0
Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0
Denizlispor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Akhisarspor 2-1
Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1
Antalyaspor-Galatasaray 1-1
Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:
M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0
Bucaspor-Beşiktaş 0-2

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