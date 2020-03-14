14 Mart 2020, Cumartesi
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Tecrübe abidesi Muslera
Giriş Tarihi: 14.03.2020
Şampiyonluğa giden yolda en kritik maçlardan birine Beşiktaş karşısında çıkacak Galatasaray, Fernando Muslera'ya güveniyor. Bu sezon ligde 25 maçın 24'ünde oynayan ve 19 gol yiyen Uruguaylı eldiven, yaptığı olağanüstü kurtarışlarla bu sezon da ön plana çıkıyor.
Sadece Başakşehir maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Muslera, ligin ikinci yarısındaki 8 maçta sadece 5 gol yiyerek dikkat çekti. Bu sezon 11 maçta kalesini kapatan Nando, 9 yılda toplam 43 derbiye çıktı. 33 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve F.Bahçe derbilerinde 17 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Bu maçlarda 40 gole engel olamayan Muslera 16 derbide kalesini kapattı.
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