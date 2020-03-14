14 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Tecrübe abidesi Muslera

Tecrübe abidesi Muslera
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Şampiyonluğa giden yolda en kritik maçlardan birine karşısında çıkacak , 'ya güveniyor. Bu sezon ligde 25 maçın 24'ünde oynayan ve 19 gol yiyen Uruguaylı eldiven, yaptığı olağanüstü kurtarışlarla bu sezon da ön plana çıkıyor.

Sadece maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Muslera, ligin ikinci yarısındaki 8 maçta sadece 5 gol yiyerek dikkat çekti. Bu sezon 11 maçta kalesini kapatan Nando, 9 yılda toplam 43 derbiye çıktı. 33 yaşındaki kaleci, ve F.Bahçe derbilerinde 17 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Bu maçlarda 40 gole engel olamayan Muslera 16 derbide kalesini kapattı.

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