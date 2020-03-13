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Erman Toroğlu: Galatasaray Beşiktaş'ı yenemezse şampiyon olamaz

A Spor yorumucusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray, Beşiktaş'ı yenemezse şampiyon olamaz. Galatasaray, Beşiktaş'ı yenip yoluna gidemiyorsa zaten şampiyon olamaz." ifadelerini kullandı.
13.03.2020

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