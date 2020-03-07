07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Galatasaray kafilesi Sivas'ta
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında yarın 'a konuk olacak , 'a ulaştı.

Özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör ile futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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