14 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'in istediği isimlerden kötü haber! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Fatih Terim'in istediği isimlerden kötü haber!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2020

'de bu sezon formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen ve 'in çok istediği ve 'tan kötü haber geldi. İki önemli yıldızını kaybetmek istemeyen Yiğidolar, yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Eğer oyuncular sözleşme uzatırsa ve Avrupa'dan teklif gelirse, kırmızı-beyazlılar oyunculara kolaylık sağlayacak.

'de başarılı bir grafik çizen ve Teknik Direktörü 'in radarına giren, ve konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı olan 'da, iç transfer harekâtı erken başladı. Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı.

Milliyet'in haberine göre, Başkan , takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa'dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, milli takım için Şenol Güneş tarafından da yakın takipte.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Dev derbide kazanan kim olacak? İşte G.Saray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri Dev derbide kazanan kim olacak? İşte G.Saray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
G.Saray, sessiz derbide Beşiktaş'ı konuk edecek G.Saray, "sessiz" derbide Beşiktaş'ı konuk edecek
Galatasaray zoru sever "Galatasaray zoru sever"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör