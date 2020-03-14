Fatih Terim'in istediği isimlerden kötü haber! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'de bu sezon Sivasspor formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen ve Fatih Terim'in çok istediği Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. İki önemli yıldızını kaybetmek istemeyen Yiğidolar, yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Eğer oyuncular sözleşme uzatırsa ve Avrupa'dan teklif gelirse, kırmızı-beyazlılar oyunculara kolaylık sağlayacak.

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in radarına giren, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı olan Sivasspor'da, iç transfer harekâtı erken başladı. Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı.

Milliyet'in haberine göre, Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa'dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, milli takım için Şenol Güneş tarafından da yakın takipte.

DİĞER