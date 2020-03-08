Michael Seri'den penaltı tepkisi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldız ismi Michael Seri, penaltı pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Seri'nin açıklamaları şöyle;

"Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım"

"Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum"

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