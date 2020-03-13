13 Mart 2020, Cuma
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.
Muslera: "Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir"
Giriş Tarihi: 13.03.2020
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" dedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.
Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.
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