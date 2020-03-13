13 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Muslera: "Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir"

Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'ın Uruguaylı file bekçisi , korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her insanın sağlığı maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" dedi.

'ın Uruguaylı file bekçisi , korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.

Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.

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