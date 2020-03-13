13 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

İşte Galatasaray'da zaferin şifresi

Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim zaferin şifresini belirledi. İşte detaylar...

İşte zaferin şifresi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

derbisinin hazırlıklarını sürdüren 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor...

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