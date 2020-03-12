12 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.
TFF Tahkim Kurulu'nun 12 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. Tahkim Kurulu; müsabaka öncesi seremoninin, seromoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla sayıda refakatçi çocuk ile yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün PFDK'dan aldığı ihtar cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.
Ayrıca Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Teenage Hadebe'nin 3 maçlık cezasına ve Fraport TAV Antalyaspor'un 150 bin TL'lik para cezasına yaptığı itirazları da reddetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...