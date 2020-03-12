12 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2020

() , 'ın 'ndan () aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.

'nun 12 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. Tahkim Kurulu; müsabaka öncesi seremoninin, seromoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla sayıda refakatçi çocuk ile yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kulübü'nün 'dan aldığı ihtar cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

Ayrıca Tahkim Kurulu, BtcTurk 'un Teenage Hadebe'nin 3 maçlık cezasına ve Fraport TAV 'un 150 bin TL'lik para cezasına yaptığı itirazları da reddetti.


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