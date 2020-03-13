Falcao'dan flaş Beşiktaş sözleri

Önemli bir kariyere sahip olan ve siyah beyazlı ekibe daha önce 4 gol atan Kolombiyalı yıldız, son haftalardaki başarılı performansını pazar günü de devam ettirmek istiyor. Falcao’nun Fatih Terim’e gol sözü verdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferi Radamel Falcao, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş derbisinde de gol atmayı çok istiyor. Süper Lig'in ilk yarısında sadece 3 gol atabilen deneyimli futbolcu, ikinci yarıda büyük bir patlamaya imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, forma giydiği son 7 maçta tam 8 gol sevinci yaşadı ve adından söz ettirdi. Bu sezon 13 mücadelede 853 dakika süre alan Falcao, 94.7 dakikada bir gole katkıda bulundu. Sakatlığı nedeniyle ilk yarıdaki Beşiktaş maçında görev alamayan Kolombiyalı futbolcu bu kez ilk 11'deki yerini alacak.

HER ZAMAN DESTEK OLDULAR

Önemli bir kariyere sahip sarı-kırmızılı futbolcu, Beşiktaş'a daha önce Monaco, Atletico Madrid ve Porto formaları altında tam 4 kez gol sevinci yaşadı. Pazar akşamı da Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Dün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ile yakından ilgilenirken hırsı ile dikkat çeken başarılı futbolcu, "Beşiktaş'a daha önce gol attım ve bu kez Galatasaray taraftarlarının önünde gol atmak istiyorum. Onlar bana her zaman destek verdi" dedi. Bu durum Fatih Terim'i keyiflendirirken tecrübeli hoca da "Sana güveniyorum" ifadesini kullandı.

FALCAO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Radamel Falcao, daha önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla 5 kez siyah-beyazlı takıma karşı forma giydi. 34 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İşte o maçlar:





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