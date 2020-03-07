Galatasaray'dan Sivas soğuğuna önlem!
Süper Lig'in ikinci yarısında 7'de 7 yaparak tam puan toplayan ve 8 maçlık galibiyet serisi elde eden Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Sivasspor'a karşı sıkı hazırlanırken, Sivas'ın soğuğuna karşı da ekstra önlemler aldı.
Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı yönetim maç saatinin 19.00'dan daha erken bir saatte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş fakat olumsuz yanıt almıştı. Beşiktaş derbisi öncesi zirvedeki rakibini yenerek serisini sürdürmek isteyen Cimbom, şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.
SOĞUĞA KARŞI EKSTRA ÖNLEM
Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında galip gelip serisini sürdürmek ve 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu kapsamda Sivas soğuğuna da ekstra önlemler alan sarı-kırmızılılarda doktor Yener İnce, ısı dengesini koruyacak malzemeleri de yanına alacak. Futbolcular bu sayede ısı dengesini koruyacak ve soğuktan fazla etkilenmeyecek.
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