07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Sivas soğuğuna önlem!

G.Saray'dan Sivas soğuğuna önlem!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in ikinci yarısında 7'de 7 yaparak tam puan toplayan ve 8 maçlık galibiyet serisi elde eden , karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Sivasspor'a karşı sıkı hazırlanırken, 'ın soğuğuna karşı da ekstra önlemler aldı.

'in 25. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada , 'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı yönetim maç saatinin 19.00'dan daha erken bir saatte oynanması için 'na başvurmuş fakat olumsuz yanıt almıştı. Beşiktaş derbisi öncesi zirvedeki rakibini yenerek serisini sürdürmek isteyen Cimbom, şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.

SOĞUĞA KARŞI EKSTRA ÖNLEM

Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında galip gelip serisini sürdürmek ve 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu kapsamda soğuğuna da ekstra önlemler alan sarı-kırmızılılarda doktor Yener İnce, ısı dengesini koruyacak malzemeleri de yanına alacak. Futbolcular bu sayede ısı dengesini koruyacak ve soğuktan fazla etkilenmeyecek.

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