12 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Luyindama müjdesi

Luyindama müjdesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta ön çapraz bağları kopan Christian Luyindama dün saha çalışmalarına başladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta ön çapraz bağları kopan Christian Luyindama dün saha çalışmalarına başladı. Başarılı futbolcu, kondisyoner eşliğinde hafif tempoda düz koşu yaptı. Ağır sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda Luyindama'nın lisansı çıkarılmamıştı
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