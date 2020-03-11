12 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Henry korkuttu

Henry korkuttu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Dünkü idmanda Henry Onyekuru'nun idmanı yarıda bırakması sarıkırmızılıları endişelendirdi.

Dünkü idmanda Henry Onyekuru'nun idmanı yarıda bırakması sarıkırmızılıları endişelendirdi. Nijeryalı futbolcu, antrenman sırasında hissetti. Terim, Yener İnce ile görüştükten sonra tesislere döndü. Onyekuru'nun sağ-sol alt arka adale grubunda ağrısı olduğu, tedbir amaçlı idmanı bıraktığı kaydedildi.
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