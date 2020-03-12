12 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
LAF ATMAYIN!
Başkan Mustafa Cengiz ile divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandı. Cengiz, Hamamcıoğlu'nun konuşmasına müdahale etmesi üzerine, "Laf atmayın" dedi. Bunun ardından Hamamcıoğlu, "Laf atmıyorum. Konuşmalarınıza dikkat edin" deyince Başkan, "Kime hakaret ettim? Devamlı olarak hakaret eden kişi benim hakaret ettiğimi söylüyor" ifadesini kullandı.
AYHAN ÖZMIZRAK'I PROTESTO ETTİLER
Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın konuşmasını protesto ederek, salondan çıktı. Konuşması bitmesinin ardından geri dönerek yerlerine geçti.
Hisse tartışması
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Eski başkan Özbek, “Tuzağa düşürüldüm” dedi. Cengiz yanıt verdi: Büyük şok yaşadım. Hisseler senin elinde rehindi zaten.
Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında başkan Mustafa Cengiz ile eski başkanlardan Dursun Özbek arasında hisse satışı tartışması yaşandı. Oturumda söz alan Özbek, "Yönetimle yaptığımız toplantılarda, 'Satın hisseleri benim paramı verin' dedim. Onlar 'Satmayız, biz sana vekalet verelim sen sat' dediler. Bugün anlıyorum bunu niye tercih ettiler. Bugün rahatlıkla çıkıp 'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar" diye konuştu. DURSUN Özbek'in açıklamaları karşısında büyük bir şok yaşadığını kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Öyle bir anlattı ki sanki kendisine durup dururken 'Gel bunu halledelim' demişiz. Bir de tuzağa düşürmüşüz. Hisseler senin elinde rehindi zaten" ifadelerini kullandı. Başkan şöyle devam etti: 7 milyon dolarlık bir hisse satacaktı. Elinde kalan son payı da rica etmemize rağmen satmadı. Çünkü kulübe 600-700 bin dolar gelir gelecekti. Biz, kuruşun hesabını yapıyoruz.
LAF ATMAYIN!
Başkan Mustafa Cengiz ile divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandı. Cengiz, Hamamcıoğlu'nun konuşmasına müdahale etmesi üzerine, "Laf atmayın" dedi. Bunun ardından Hamamcıoğlu, "Laf atmıyorum. Konuşmalarınıza dikkat edin" deyince Başkan, "Kime hakaret ettim? Devamlı olarak hakaret eden kişi benim hakaret ettiğimi söylüyor" ifadesini kullandı.
AYHAN ÖZMIZRAK'I PROTESTO ETTİLER
Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın konuşmasını protesto ederek, salondan çıktı. Konuşması bitmesinin ardından geri dönerek yerlerine geçti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...