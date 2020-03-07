07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Lemina kulübede

Lemina kulübede
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Cimbom'un ligde yeniden yükselişinde büyük payı olan Mario Lemina sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve maçlarını kaçırmıştı. Gabonlu futbolcu sakatlığını atlattı.

Cimbom'un ligde yeniden yükselişinde büyük payı olan Mario Lemina sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve maçlarını kaçırmıştı. Gabonlu futbolcu sakatlığını atlattı. Hafta arası takımla birlikte çalışan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu maça kulübede başlayacak. İhtiyaç anında oyuna dahil olacak. Ancak 'in asıl planı onu maçına saklamak.
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