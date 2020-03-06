06 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim: Mutlaka yenmeliyiz

Fatih Terim: Mutlaka yenmeliyiz
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Süper Lig'in 25. haftasında ile Galatasaray karşı karşı gelecek. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör , Sivasspor’ı saf dışı bırakmak istiyor.

Demır grup maçı öncesinde teknik direktör 'den oyuncularına uyarılar geldi. Tecrübeli teknik adam ligin zirvesinde şu anda 4 takım olduğunu, aynı puanda (48) oldukları Sivasspor'u yenerek yarışın dışına atma şansını iyi kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Son dönemece 3-4 takım bir arada girerse işimiz zor olabilir. O yüzden bu hafta galibiyet daha da önemli" diye konuştu.

318 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Terim galibiyet istiyor ama bu çok da kolay olmayacak. Sivasspor tam 318 gündür evinde yenilgi yüzü görmüyor. Yiğidolar en son geçtiğimiz sezon Nisan ayında evinde ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ardından çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 318 gündür yenilmiyor.

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