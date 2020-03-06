Fatih Terim: Mutlaka yenmeliyiz
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşı gelecek. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor’ı saf dışı bırakmak istiyor.
Demır grup Sivasspor maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına uyarılar geldi. Tecrübeli teknik adam ligin zirvesinde şu anda 4 takım olduğunu, aynı puanda (48) oldukları Sivasspor'u yenerek yarışın dışına atma şansını iyi kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Son dönemece 3-4 takım bir arada girerse işimiz zor olabilir. O yüzden bu hafta galibiyet daha da önemli" diye konuştu.
318 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Terim galibiyet istiyor ama bu çok da kolay olmayacak. Sivasspor tam 318 gündür evinde yenilgi yüzü görmüyor. Yiğidolar en son geçtiğimiz sezon Nisan ayında evinde Beşiktaş ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ardından çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 318 gündür yenilmiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...