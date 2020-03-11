11 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Christian Luyindama sevinci!

Sahalara geri döndü! G.Saray'da büyük sevinç
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'da ekim ayında milli takımda sakatlanan , sezonu kapattığı bilgisi verilmişti. Demokratik Kongolu futbolcu, sarı-kırmızılıların bugün yaptığı antrenmanda yer aldı.

Luyindama, ekim ayından bu zamana ilk kez takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Bilindiği gibi , devre arası transfer döneminde yabancı sınırından dolayı Luyindama'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar askıya almıştı.

Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor haberin devamı

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