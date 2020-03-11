Galatasaray'da Christian Luyindama sevinci!

Galatasaray'da ekim ayında milli takımda sakatlanan Christian Luyindama, sezonu kapattığı bilgisi verilmişti. Demokratik Kongolu futbolcu, sarı-kırmızılıların bugün yaptığı antrenmanda yer aldı.

Luyindama, ekim ayından bu zamana ilk kez takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Bilindiği gibi Galatasaray, devre arası transfer döneminde yabancı sınırından dolayı Luyindama'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar askıya almıştı.

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