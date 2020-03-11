11 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu salonu terk etti!

Cengiz'den şok tepki! O isim kürsüye çıkınca...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan 'ın mart ayı olağan toplantısında büyük gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu, 'ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk etti. Özmızrak'ın konuşmasının bitmesiyle birlikte Cengiz ve yönetim kurulu salona geri döndü.

Kulübü'nün mart ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor. Divan kurulu toplantısında 'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak'ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı 'in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı daha önceki divan kurulu toplantılarında da tansiyon yükselmişti.

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