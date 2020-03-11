Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu salonu terk etti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray'ın mart ayı olağan divan kurulu toplantısında büyük gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yönetim kurulu, Ayhan Özmızrak'ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk etti. Özmızrak'ın konuşmasının bitmesiyle birlikte Cengiz ve yönetim kurulu salona geri döndü.

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor. Divan kurulu toplantısında Ayhan Özmızrak'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak'ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı daha önceki divan kurulu toplantılarında da tansiyon yükselmişti.

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