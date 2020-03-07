Maicon için 4 milyon euro

Al Nassr, Aslan'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Maicon Roque'nin performansından bir hayli memnun kaldı.

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Al Nassr, Aslan'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Maicon Roque'nin performansından bir hayli memnun kaldı. Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı stoperin bonservisi için Cimbom'a 4 milyon euro'luk bir öneri sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.