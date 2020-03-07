07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Maicon için 4 milyon euro

Maicon için 4 milyon euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Al Nassr, Aslan'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Maicon Roque'nin performansından bir hayli memnun kaldı.

Al Nassr, Aslan'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Maicon Roque'nin performansından bir hayli memnun kaldı. Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı stoperin bonservisi için Cimbom'a 4 milyon euro'luk bir öneri sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yönetim kesenin ağzını açtı! Cengiz müthiş pirimi belirledi Yönetim kesenin ağzını açtı! Cengiz müthiş pirimi belirledi
Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte G.Saray'ın Sivasspor maçı 11'i Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte G.Saray'ın Sivasspor maçı 11'i
Galatasaray'a transfer piyangosu Galatasaray'a transfer piyangosu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör