09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Saracchi sol kanatta uçtu

Saracchi sol kanatta uçtu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Cimbom'un devre arası transferi Marcelo Saracchi, deplasmanında etkili bir ortaya koydu.

Cimbom'un devre arası transferi Marcelo Saracchi, deplasmanında etkili bir ortaya koydu. Uruguaylı sol bek savunmada güçlü durdu. Genç oyuncu dinamizmini hücumda da konuşturdu. Her atakta ileri çıkan 21 yaşındaki futbolcu bindirmeleriyle Sivasspor'un sağ kanadını bir hayli yıprattı. Onun bu deparları sayesinde Henry Onyekuru da boşluklar yakaladı.

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