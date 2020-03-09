09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Antalya iddialı

Antalya iddialı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Antalya, ilk yarıda evinde 6-0 mağlup olduğu ’ni yenerek, 2 sıra yükselmek istiyor.

Antalya, ilk yarıda evinde 6-0 mağlup olduğu 'ni yenerek, 2 sıra yükselmek istiyor. Sakat Sangare, Bahadır Öztürk, ile cezalı Celustka yok.
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