09 Mart 2020, Pazartesi
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Ömer’den asistin asisti
Giriş Tarihi: 09.03.2020
Galatasaray'ın ligde 10 kez ile en çok asist yapan oyuncusu Ömer Bayram dünü boş geçti.
Galatasaray'ın ligde 10 kez ile en çok asist yapan oyuncusu Ömer Bayram dünü boş geçti. Ancak tecrübeli futbolcu Falcao'nun attığı ilk golde duran topun başına geçti ve meşin yuvarlağı arka direğe yolladı. Ömer topu Feghouli'ye nişanladı. Cezayirli yıldızın indirdiği topu Falcao ağlara gönderdi. Ömer Bayram, 77'de oyundan çıkarken yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.
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