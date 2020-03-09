09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Ömer’den asistin asisti

Ömer’den asistin asisti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Galatasaray'ın ligde 10 kez ile en çok asist yapan oyuncusu Ömer Bayram dünü boş geçti.

Galatasaray'ın ligde 10 kez ile en çok asist yapan oyuncusu Ömer Bayram dünü boş geçti. Ancak tecrübeli futbolcu Falcao'nun attığı ilk golde duran topun başına geçti ve meşin yuvarlağı arka direğe yolladı. Ömer topu Feghouli'ye nişanladı. Cezayirli yıldızın indirdiği topu Falcao ağlara gönderdi. Ömer Bayram, 77'de oyundan çıkarken yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

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