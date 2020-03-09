09 Mart 2020, Pazartesi
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Feghouli dalya dedi
Giriş Tarihi: 09.03.2020
Aslan'ın Cezayirli yıldızı dün büyük bir gurur yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.
Aslan'ın Cezayirli yıldızı dün büyük bir gurur yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 26 gol, 22 asistlik katkı yaptı. Feghouli, Galatasaray kariyerinde büyük başarılar da yakaladı. Aslan'da 3. sezonuun geçiren yıldız isim 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa zaferi tattı.
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