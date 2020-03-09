09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Bitirim ikili

Bitirim ikili
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Dakikalar 14’ü gösterirken Cezayirli yıldız verdi, Falcao ağları sarstı. 37’de bu kez roller değişti. Kolombiyalı’nın pasında golü attı.

Süper Lig'de Cimbom'un ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı mücadelede sarıkırmızılıların golleri ve Sofiane 'den geldi. Hücumda iyi anlaşan iki futbolcu asistleri de birbirlerine yaptılar. 14. dakikada Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda kendini arka direkte unutturan Feghouli meşin yuvarlakla buluştu. Demarke olan Radamel Falcao'ya topu çıkardı. Kolombiyalı da kariyerinin boş kaleye en basit gollerinden birini attı. 37. dakikada iki oyuncu rolleri değişti. Bu kez Ryan Donk'un nefis pasında Falcao aynı güzellikte topu indirdi. Feghouli havada voleyi vurdu.

FALCAO COŞTU

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao golleri sıralıyor. 33 yaşındaki futbolcu dün de ağları havalandırmayı başardı. Böylece son 7 maçında 8. golünü kaydetti. Kolombiyalı yıldızın müthiş çıkışı ülkesinde de geniş yankı buldu. Ülkenin en ünlü oyuncularından olan Falcao'ya her maçtan sonra geniş yer ayıran Kolombiya basını 33 yaşındaki futbolcuyu övdüler. Falcao attığı gole sevindi ancak karşılaşma sonunda kaçan 3 puana üzüldü.

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