09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Lemina yerini aldı

Lemina yerini aldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Sarı-kırmızılı takımda maçının ilk 11’inde yer alan Taylan Antalyalı, karşılaşmasında yedek soyundu. Teknik direktör , bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina’ya görev verdi.

Sarı-kırmızılı takımda maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Antalyalı, karşılaşmasında yedek soyundu. Teknik direktör , bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina'ya görev verdi. Cezası sona eren Belhanda ise Emre Akbaba ile birlikte yedekler arasında yer aldı. Ayrıca yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.
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