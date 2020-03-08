08 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Mert Hakan Yandaş'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray..."

Mert Hakan Yandaş'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

2-2'lik beraberliği sonrası 'un orta saha oyuncusu , maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

ilk olarak, "Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek" dedi.

'un orta saha oyuncusu ayrıca, "Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz." açıklamasını yaptı.

"TRANSFERİM HAKKINDA..."

Mert Hakan Yandaş, "İnanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz. Galatasaray'a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı" sözlerini kullandı.

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