07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

EURO 2020’ye üç Galatasaraylı

EURO 2020’ye üç Galatasaraylı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Sarı-kırmızılı takımın yerli oyuncularının aklı 'de... Bu sezon büyük bir sıçrama yapan Ömer Bayram, Milli Takım'a göz kırpıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra golleriyle sahalara dönen Emre Akbaba da ana kadroya girmeye yakın. 'un sakatlığının ardından 'ün de EURO 2020 kadrosunda yer alma ihtimali yükseldi.

Sarı-kırmızılı takımın yerli oyuncularının aklı 'de... Bu sezon büyük bir sıçrama yapan Ömer Bayram, Milli Takım'a göz kırpıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra golleriyle sahalara dönen Emre Akbaba da ana kadroya girmeye yakın. 'un sakatlığının ardından 'ün de EURO 2020 kadrosunda yer alma ihtimali yükseldi.
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