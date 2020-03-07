07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Akbaba yedek

Akbaba yedek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Süper Lig'de Galatasaray'ın ile oynayacağı deplasman mücadelesine Emre Akbaba kulübede başlayacak.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ile oynayacağı deplasman mücadelesine Emre Akbaba kulübede başlayacak. orta sahayı daha dirençli oyunculardan kurmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu skora göre oyuna dahil olacak.
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