07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Sivas kafilesi açıklandı! Lemina ve Andone...

Galatasaray'ın Sivas kafilesi açıklandı! Lemina ve Andone...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25'inci haftasında Demir Grup ile yarın saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroya sakatlığını atlatan ve takımla birlikte antrenmanlarda bulunan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina da yer aldı.

'ın 21 kişilik Demir Grup maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

", Şener Özbayraklı, , Jean Micheal Seri, , , , Younes Belhanda, Martin Linnes, , , Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."




GALATASARAY SİVAS MAÇINA HAZIR

Galatasaray, 'in 25'inci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçı için bugün 'a giderek yarın saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.

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