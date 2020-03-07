Galatasaray'ın Sivas kafilesi açıklandı! Lemina ve Andone...
Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroya sakatlığını atlatan ve takımla birlikte antrenmanlarda bulunan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina da yer aldı.
Galatasaray'ın 21 kişilik Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."
GALATASARAY SİVAS MAÇINA HAZIR
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçı için bugün Sivas'a giderek yarın saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.
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