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GALATASARAY

Galatasaray'da hedef yeni rekor!

Galatasaray'da hedef yeni rekor!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında yarın 'a konuk olacak , ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale etmeye çalışacak.

Son haftalarda sergilediği başarılı performansla şampiyonluk yarışında iddialı konuma geçen sarı-kırmızılı takım, Sivasspor'u yenmesi halinde galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.

bu sezon ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek üst üste 8 maçını kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce ligde iki kez bir sezonda 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. 1987-1988 sezonunda son 9 maçını kazanan Galatasaray, 2011-2012'de ise 12 ila 20. haftalarda üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

İKİ SEZONA YAYILAN 12 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, 'deki en uzun galibiyet serisini ise 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonundaki son 9 ve 1988-1989'daki ilk 3 müsabakasını kazanarak 12 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Öte yandan Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisi ise 13 maçla Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalardaki maçlarını kazandı.

TERİM DE REKORUNU TEKRARLAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü de maçının kazanılması halinde kariyerinde galibiyet serisi rekorunu tekrarlayacak.

Tecrübeli teknik adam, kariyerindeki galibiyet serisi rekorunu 2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında yaşadı.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde ligde söz konusu sezonun 12 ila 20. haftalardaki 9 maçı kazandı.

Galatasaray'da hedef 9'da 9! haberin devamı
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